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"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بشهر رمضان المبارك

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"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بشهر رمضان المبارك "العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بشهر رمضان المبارك

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى كل أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي كافة؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ودعا "العثيم" المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يمدهم بعونه وتوفيقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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