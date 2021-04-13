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بالصور.. رئيس جامعة نجران يتفقد سير انتظام الاختبارات العملية

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أكد خلال حديثه للطلاب على أهمية الاجتهاد خلال هذه الأيام

بالصور.. رئيس جامعة نجران يتفقد سير انتظام الاختبارات العملية

تفقّد رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي اليوم سير اختبارات طلاب المواد العملية في كلية العلوم الطبية التطبيقية، حيث وقف على انتظام الاختبارات وسيرها، وما اتخذته الكلية من إجراءات احترازية لضمان سلامة طلابها.

وأكد رئيس الجامعة خلال حديثه للطلاب على أهمية الاجتهاد خلال هذه الأيام؛ لكونهم يقطفون معها ثمار أشهر مضت؛ لنيل الشهادات العلمية والانطلاق نحو المستقبل المشرق؛ للمساهمة في تنمية الوطن، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة مهّدت الطريق أمام أبناء الوطن جميعاً من خلال المشاريع العملاقة ليسهموا بعلمهم وقدراتهم في إدارتها ومواصلة البناء؛ لخدمة الوطن.

ونوه الدكتور "السبيعي" لضرورة التقيد بالتعليمات التي أصدرتها إدارة الجامعة وما تتضمنها من إجراءات وقائية تهدف من خلالها إلى الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل الجائحة، مثمناً أدوار الكلية في اتخاذ التدابير اللازمة.

بالصور.. رئيس جامعة نجران يتفقد سير انتظام الاختبارات العملية

بالصور.. رئيس جامعة نجران يتفقد سير انتظام الاختبارات العملية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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