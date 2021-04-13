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أمير تبوك يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة أمير تبوك يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة
منوهاً بدعم واهتمام القيادة ومتابعة وزير الداخلية

أمير تبوك يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة يحيى بن سليمان المالكي بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وهنأ أمير المنطقة المالكي بمناسبة التعيين، منوهاً بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية، للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بالمملكة للقيام بدورها، مؤكداً حرصه ودعمه للإدارة والقائمين عليها لخدمة المنطقة، متمنياً التوفيق له وزملائه.

من جهته أعرب مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره لأمير المنطقة مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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