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"تعليم الرياض": الحساب البنكي للطالب والطالبة ضمان لاستمرارية صرف المكافآت والإعانات

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"تعليم الرياض": الحساب البنكي للطالب والطالبة ضمان لاستمرارية صرف المكافآت والإعانات "تعليم الرياض": الحساب البنكي للطالب والطالبة ضمان لاستمرارية صرف المكافآت والإعانات
ضرورة تعديل الحسابات في نظام "نور" ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حرصها على دعم ورعاية الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات من خلال صرف مستحقاتهم دون تأخير والعمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصولها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي، أن تعليمات وزارة التعليم تنص على وجوب وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة.

وأكد "الغامدي" ضرورة تعديل الحسابات في نظام "نور" ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب/ة عبر النظام، وتزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة مع صورة آيبان البنك لكليهما لضمان استمرارية صرف المكافأة للطالب أو الطالبة.

ودعا من لديه استفسار إلى الاتصال على الأرقام التالية لإدارة خدمات الطلاب:

ثابت/ 0112669555 تحويلة: (٣٣١١٠، ٣٣١٠٩، ٣٣١٠٢، 33005).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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