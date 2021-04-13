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"هنقرستيشن" توقع اتفاقية مع "إطعام" لتوزيع وجبات رمضانية بأسعار رمزية

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"هنقرستيشن" توقع اتفاقية مع "إطعام" لتوزيع وجبات رمضانية بأسعار رمزية "هنقرستيشن" توقع اتفاقية مع "إطعام" لتوزيع وجبات رمضانية بأسعار رمزية
على مستفيدي الجمعية عن طريق استخدام التطبيق

وقعت هنقرستيشن وجمعية إطعام اتفاقية تعاون لتوزيع وجبات ضمن حملة "اطلب لهم"، والتي تنطلق مع بداية كل رمضان تفعيلاً لدور هنقرستيشن وجمعية إطعام في المسؤولية الاجتماعية وعمل الخير في شهر رمضان المبارك.

وقع اتفاقية التعاون كل من الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن أسعد نعمان ورئيس مجلس إدارة إطعام عبداللطيف الراجحي، وذلك في مقر هنقرستيشن بالرياض، وقد تم تكريم هنقرستيشن على شراكتها مع إطعام طوال ٤ سنوات.

وتتيح هذه الحملة لعملاء هنقرستيشن طلب وجبة إفطار بسعر رمزي ليتم توزيعها على مستفيدي الجمعية عن طريق استخدام التطبيق.

وفي هذا الإطار أكد أسعد نعمان أن هنقرستيشن تهتم بجانب المسؤولية الاجتماعية بشكل كبير، وهذه السنة الرابعة التي نوقع مع جمعية إطعام، علمًا أننا نعمل على مبادرات خيرية أخرى طوال العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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