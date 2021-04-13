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"من أجل مصلحتكم".. تحذّر أمريكا من اقتراب سفنها من شبه جزيرة القرم

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"من أجل مصلحتكم".. روسيا تحذّر أمريكا من اقتراب سفنها من شبه جزيرة القرم "من أجل مصلحتكم".. تحذّر أمريكا من اقتراب سفنها من شبه جزيرة القرم
"ريابكوف" اعتبر نشر واشنطن بوارجها في البحر الأسود عمل استفزازي

حذرت ، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة من اقتراب سفنها الحربية من شبه جزيرة القرم، إذا أرادت ضمان سلامتها، واصفةً انتشارها في البحر الأسود بأنه استفزاز يهدف إلى اختبار أعصاب روسيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تحذيره للسفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود من خطر وقوع غير محددة مرتفع للغاية، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "ريابكوف": "لا يوجد شيء على الإطلاق تفعله السفن الأمريكية بالقرب من شواطئنا، فهذا عمل استفزازي بحت، استفزازي بالمعنى المباشر للكلمة: إنهم يختبرون قوتنا ويلعبون على أعصابنا".

وأضاف: "نحذر الولايات المتحدة من أنه سيكون من الأفضل لهم البقاء بعيدًا عن شبه جزيرة القرم وساحلنا على البحر الأسود، سيكون من أجل مصلحتهم".

وضمّت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، ومن المقرر أن تصل سفينتان حربيتان أمريكيتان إلى البحر الأسود هذا الأسبوع، وسط تصعيد للقتال في شرق أوكرانيا، حيث تقاتل القوات الحكومية مع القوات المدعومة من روسيا في صراع تقول كييف إنه قتل 14 ألف شخص.

يأتي الانتشار في الوقت الذي يدقّ فيه الغرب ناقوس الخطر بشأن ما يرى أنه حشد كبير وغير مبرر للقوات الروسية بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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