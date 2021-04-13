قبل موقعة أنفيلد بـ24 ساعة.. ريال مدريد يعلن إصابة راموس بكورونا

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الميرنغي أعلن قائمته ويواجه أزمة كبرى خاصة على الصعيد الدفاعي

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء إصابة لاعبه سيرجيو راموس بفيروس كورونا.

وقال عبر بيان في حسابه على تويتر "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن مسحة سيرجيو راموس أعطت نتيجة إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أجري له".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريق ريال مدريد لخوض مباراة مصيرية أمام نظيره ليفربول الإنجليزي، والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الملكي المباراة منتشياً بفوزه أمام غريمه برشلونة بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

كما يمتلك الميرنغي أفضلية الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وانتهت بفوزه بنتيجة 3-1.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قائمة الفريق لمباراة ليفربول، والتي شهدت غياب 5 عناصر أساسية عن الفريق الملكي.

ويواجه الميرنغي أزمة كبرى خاصة على الصعيد الدفاعي، في ظل غياب ثنائي قلب الدفاع سيرجيو راموس ورافائيل فاران.

وكان زيدان قد خاض مباراة الذهاب بمشاركة الرباعي لوكاس فاسكيز وناتشو وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي، لتعويض غياب الثنائي راموس وفاران، ولكنه تعرّض لضربة جديدة بإصابة فاسكيز خلال مواجهة الكلاسيكو.

كما يفتقد الميرنغي لجهود صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد، والذي لم ينجح في التعافي من إصابته الطويلة حتى الآن.

وسيكون على المدرب الفرنسي إيجاد الحلول الدفاعية لمواجهة الفيضان الهجومي المحتمل من جانب الريدز، خاصة وأن الفريق الإنجليزي يسعى لتعويض خسارته ذهاباً بثلاثية من أجل انتزاع بطاقة التأهل لنصف النهائي.