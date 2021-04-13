تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده
-
السبت 24 أبريل 2021 12:12 مساءً
الأرصاد: استعدوا للرياح والأتربة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة
-
السبت 24 أبريل 2021 12:09 مساءً
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"
-
السبت 24 أبريل 2021 11:56 صباحاً
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين
-
السبت 24 أبريل 2021 11:56 صباحاً
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين
-
السبت 24 أبريل 2021 11:56 صباحاً
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي
-
السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً
-
السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن!
-
السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC
-
السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"
-
السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
ألعاب.. سوشي.. وأجازات ما تعدش.. شوف جوجل بتوفر إيه لموظفينها.. يا ترى شركتك بتوفرلك إيه؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 13 أبريل 2021 09:07 صباحاً
104
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
الأرصاد: استعدوا للرياح والأتربة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة
فيديو اليوم السابع
السبت 24 أبريل 2021 12:09 مساءً
اللوتس والفراولة وعيش السرايا .. افتكاسات جديدة في كنافة رمضان لهذا العام
فيديو اليوم السابع
السبت 24 أبريل 2021 11:36 صباحاً
غموض سيد رجب فى لعبة نيوتن حديث الجميع..سبب غضب جمهور أرسنال
فيديو اليوم السابع
السبت 24 أبريل 2021 11:02 صباحاً
كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟
فيديو اليوم السابع
السبت 24 أبريل 2021 10:45 صباحاً
السابق
اللوتس والفراولة وعيش السرايا .. افتكاسات جديدة في كنافة رمضان لهذا العام
التالى
أهالى قرية الراحل كمال الجنزورى بالمنوفية: كان متواضعا والبلد كلها بتحبه
Tweets by @3yonNews