بنوك تقلص سنوات التمويل العقاري للقرض المدعوم لتصبح 20 عامًا

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"ابن ماضي": البرنامج مكّن 424 ألف أسرة من التملك خلال 3 أعوام

علمت "سبق" أن هناك بنوكًا عدة توجّهت لتقليص سنوات التمويل العقاري المدعوم المقدَّم من وزارة الإسكان؛ لتصبح 20 عامًا بدلاً من 25. وبحسب اقتصاديين فإن خفض سنوات التمويل سيكون له آثار إيجابية لتقليص أسعار المساكن التي تقوم على أساس الحلول التمويلية.

وتفصيلاً، كانت سنوات التمويل العقاري تصل مدتها في السابق إلى 30 عامًا غير أنه تم تقليصها إلى 25 عامًا قبل أن تخفضها بنوك مجددًا إلى 20 عامًا كحد أعلى.

وبيَّن مصدر لـ"سبق" من أحد البنوك أن القرار يشمل فقط مستفيدي القرض المدعوم المقدم من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

يُشار إلى أن العقود العقارية من برنامج القرض المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية كان قد سجَّل ارتفاعًا قياسيًّا؛ إذ مكّن أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك السكن في جميع مناطق السعودية منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية 2020م.

وأشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعوم سجّل توقيع أكثر من 222 ألف عقد تمويلي خلال العام الماضي 2020 لتمكين مستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ومستفيدي الصندوق من تملك الوحدات السكنية المتنوعة وفق رغباتهم وتطلعاتهم، محققًا للسنة الثالثة على التوالي ارتفاعًا بنسبة 43 % مقارنة بالعام الماضي 2019. مؤكدًا أن الارتفاع القياسي يؤكد نجاح البرنامج، وثقة الأسر السعودية.

وبيّن أن برنامج القرض المدعوم الذي يقدَّم وفق استحقاق فوري أسهم في زيادة معدلات تملُّك الأُسر؛ إذ مكّن البرنامج أكثر من 424 ألف أسرة خلال 3 سنوات من التملك مقارنة بنحو 860 ألف أسرة خلال (40) عامًا مع نموذج عمل الصندوق القديم؛ ليعادل جهود 3 سنوات ما قُدّم خلال 20 عامًا بنموذج عمل الصندوق القديم قبل إعلان التحول في يونيو 2017م.

يُذكر أن القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسنًا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 %، وذلك عبر حلول تمويلية وسكنية، تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عـددًا مـن الخيـارات السـكنية، منها: البنـاء الذاتـي، شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 17 جهة تمويلية معتمدة.