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شاهد .."الإسلامية" ترصد أداء صلاة التراويح في أولى ليالي رمضان بمساجد المملكة

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وسط أجواء إيمانية وروحانية مع تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية

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أدت جموع المصلين صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي رمضان لعام 1442 هـ في مساجد وجوامع المملكة وسط أجواء إيمانية وروحانية يسودها الخشوع والسكينة والخدمات المتكاملة وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها في جميع مناطق المملكة.

وتفصيلاً، شهدت صلاة التراويح تطبيق لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها تحقيق التباعد الجسدي بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامة وإحضار سجادة خاصة لكل مصلٍ.

ورفع المصلون الشكر والثناء إلى المولى القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على ما يوليانه من عناية فائقة ببيوت الله –عز وجل- ومرتاديها, وتوفير كل سبل الراحة والأمان والسلامة لهم، سائلين الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.

وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية جميع المساجد والجوامع وفق البروتوكولات الصحية من وضع الملصقات ومواصلة عمليات التعقيم والصيانة والنظافة وتكليف المراقبين بمتابعة تطبيق التعليمات، إلى جانب إطلاق البرامج التوعوية والإرشادية بمشاركة أكثر من 80 ألف إمام للتشديد على المصلين عقب الصلوات المفروضة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم من .

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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