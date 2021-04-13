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"الشؤون الإسلامية" توزع 12 طنًا هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في السنغال

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"الشؤون الإسلامية" توزع 12 طنًا هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في السنغال "الشؤون الإسلامية" توزع 12 طنًا هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في السنغال
عدد الجهات المستفيدة في العاصمة داكار بلغ 270 جهة وأكثر من 12000 شخص

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة السنغالية داكار، (12) طنًا من التمور الفاخرة هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للشعب السنغالي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من .

وجرى تسليم كمية من التمور للمعهد الإسلامي العالي في لوغا، وللشخصيات والمراكز الإسلامية البارزة والسجون ودور الأيتام، حيث بلغ عدد الجهات المستفيدة من البرنامج 270 جهة كما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 12000 شخص.

وأثنى عددٌ من رؤساء الجمعيات الإسلامية على البرنامج الذي يجسد الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم, داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه الشحنة من التمور ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من التمور الفاخرة، الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ممثلة بالملحقية الدينية بالسنغال.

من جهة أخرى، رفع مدير مصلحة سجن "كامبنال" للرجال في داكار العقيد علي جانج, شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذا العمل الإنساني وخصوصًا في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن فخامة رئيس الجمهورية ماكي سال يكن كل الحب والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، داعيًا الله عز وجل للمملكة العربية الأمن والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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