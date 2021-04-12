القوات المسلحة توافق على تعديل قيود الارتفاع العمراني برأس البر لـ12 مترًا

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أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على أنه وردت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على تعديل قيود الارتفاع بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر من ٩ أمتار لتصبح ١٢ م من مستوى سطح الأرض طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة رأس البر.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى نجاح مساعى المحافظة فى الحصول على هذه الموافقة، فيما توجهت بالشكر الجزيل إلى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة على اهتمامهما البالغ بذلك الملف.

وأكدت المحافظ، مجددًا على أن القرار سيحقق التنمية بمدينة رأس البر، إذ يخدم وبشكل مباشر ملاك الأراضى بالمنطقة لما شمله من تعديل لقيود الارتفاع للمبانى.