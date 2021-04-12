الكاتب حلمي ياسين رئيساً لنادي الأدب بدمياط

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أجريت مساء اليوم الإثنين، انتخابات نادي أدب قصر ثقافة دمياط، لاختيار مجلس إدارة جديد، يضم رئيسا و4 أعضاء.

فيما بدأ توافد الناخبين من الساعة 6 مساءً، حتى تم اكتمال النصاب القانوني لإجراء الانتخابات، التي تجري كل عامين، وذلك حسب لائحة نوادي الأدب للهيئة العامة لقصور الثقافة.



وأجريت الانتخابات بالتزكية، والتي يشترط حسب لائحة النادي، موافقة ثلثي أعضاء النادي.



وفاز في الانتخابات الكاتب حلمي ياسين، رئيسا لمنصب مجلس الإدارة، بينما فاز أعضاء المجلس المكون من الشاعرة أمل البرمبالي، والشاعر خالد البراوي، والشاعر صلاح عفيفي، والشاعرة دينا لطفي.