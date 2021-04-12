أخبار عاجلة

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات

الكاتب حلمي ياسين رئيساً لنادي الأدب بدمياط

Print
الكاتب حلمي ياسين رئيساً لنادي الأدب بدمياط الكاتب حلمي ياسين رئيساً لنادي الأدب بدمياط

أجريت مساء اليوم الإثنين، انتخابات نادي أدب قصر ثقافة دمياط، لاختيار مجلس إدارة جديد، يضم رئيسا و4 أعضاء.

فيما بدأ توافد الناخبين من الساعة 6 مساءً، حتى تم اكتمال النصاب القانوني لإجراء الانتخابات، التي تجري كل عامين، وذلك حسب لائحة نوادي الأدب للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأجريت الانتخابات بالتزكية، والتي يشترط حسب لائحة النادي، موافقة ثلثي أعضاء النادي.

وفاز في الانتخابات الكاتب حلمي ياسين، رئيسا لمنصب مجلس الإدارة، بينما فاز أعضاء المجلس المكون من الشاعرة أمل البرمبالي، والشاعر خالد البراوي، والشاعر صلاح عفيفي، والشاعرة دينا لطفي.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

مواضيع متعلقة
إزالة مكمورتين بمساحة 300 متراً في كفر البطيخ بدمياط

إزالة مكمورتين بمساحة 300 متراً في كفر البطيخ بدمياط

وكيل وزارة الزراعة بدمياط يتابع زراعات الطماطم بنواحي المحافظة

وكيل وزارة الزراعة بدمياط يتابع زراعات الطماطم بنواحي المحافظة

"تموين دمياط" جهزنا 8 شون لاستقبال القمح

"تموين دمياط" جهزنا 8 شون لاستقبال القمح

حملة نظافة وتجريف الرمال بطريق علي الصياد في دمياط

حملة نظافة وتجريف الرمال بطريق علي الصياد في دمياط