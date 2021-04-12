أخبار عاجلة

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مقتل 5 مدنيين في نيجيريا في هجوم إرهابي نفذته "بوكو حرام"

Print
مقتل 5 مدنيين في نيجيريا في هجوم إرهابي نفذته "بوكو حرام" مقتل 5 مدنيين في نيجيريا في هجوم إرهابي نفذته "بوكو حرام"
دمرت 3 منشآت تابعة لمنظمات إغاثة عالمية

مقتل 5 مدنيين في نيجيريا في هجوم إرهابي نفذته

قُتل خمسة مدنيين ودمرت ثلاث منشآت تابعة لمنظمات إغاثة عالمية في هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية شمال شرقي نيجيريا.

وأوضحت السلطات النيجيرية أن خمسة مدنيين قُتلوا من جراء اقتحام عشرات المسلحين من "بوكو حرام" الإرهابية في سيارات تحمل مدافع من العيار الثقيل في بلدة داماسك التابعة لمحافظة بورنو.

وفي السياق نفسه، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا، إدوارد كالون، في بيان: "إن ثلاث منشآت تابعة لمنظمات الإغاثة العالمية دُمرت في الهجوم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي