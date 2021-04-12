أخبار عاجلة

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نساء المستقبل" و"ديوانية آل حسين" التاريخية يوقعان مذكرة تعاون

Print
تستهدف تعزيز العمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم

وقعت جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين التاريخية اليوم مذكرة تعاون ،حيث قام بتوقيعها رئيسة اللجنة الثقافية بالجمعية الدكتورة سلطانة بنت عبدالله السلطان، والمستشار عبدالعزيز بن سليمان آل حسين المشرف العام ممثلاً للديوانية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر ،وذلك بمقر الجمعية بالرياض.

وفى التفاصيل.. تضمنت المذكرة تعزيز ودعم أواصر التعاون بين الطرفين، في المجالات الثقافية والتراثية من خلال إقامة برامج وندوات وملتقيات ومختلف الفعاليات التي تمكن المرأة ،إضافةً إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجانبين تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقال "آل حسين" إن مذكرة التعاون تهدف إلى تكامل الأعمال وتعزيز كافة أوجه السبل بالعمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم.

وأكد "آل حسين" أن الديوانية تعد منبراً للثقافة والتراث، وتوقيع المذكرة مع جمعية نساء المستقبل امتداداً للجهود والمبادرات الوطنية السابقة للمسؤولية الاجتماعية التي قدمتها الديوانية.

وقالت ممثلة جمعية نساء المستقبل بالاتفاقية الدكتورة سلطانة السلطان ،عن مذكرة التعاون إنها تأتي ضمن جهود الجمعية في بناء الشراكات التي تخدم كافة المجالات ومنها المجال الثقافي للمرأة مثمنة بدورها الجهود المكثفة التي تبذلها الجمعية وحرصها على تقديم العمل الاجتماعي الهادف الذي يصب في مصلحة المرأة، وتنميتها وتوعيتها في مختلف المسارات والنواحي الحياتية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي