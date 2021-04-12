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"كانوا معنا".. قصص لشخصيات وطنية غادرت للرفيق الأعلى قبل رمضان

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"كانوا معنا".. قصص لشخصيات وطنية غادرت للرفيق الأعلى قبل رمضان "كانوا معنا".. قصص لشخصيات وطنية غادرت للرفيق الأعلى قبل رمضان
"سبق" تواصل تسليط الضوء على آثارهم العظيمة للعام السادس على التوالي

تواصل "سبق" هذا العام خلال شهر رمضان تسليط الضوء على شخصيات وطنية، انتقلت إلى الرفيق الأعلى قبل أن تعيش معنا لحظات هذا الشهر المبارك؛ لتترك أثرًا عظيمًا في نفوس المقربين.

هذه الزاوية الرمضانية "كانوا معنا" تأتي للعام السادس وفاء لقامات وطنية، قدمت الكثير من العطاء لخدمة بلادنا العزيزة.. وسنسعى لرصد قصص نجاحاتهم، وانطباعات أبنائهم وأقاربهم وأصدقائهم وهم يعيشون أول رمضان بدونهم.

وسنتنقل بين العديد من الشخصيات العامة، بدءًا من شخصيات سياسية، يتقدمهم عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، مرورًا بشخصيات إعلامية ورجال أعمال ومثقفين، وخليط متنوع من أبرز رجالات الوطن.

"كانوا معنا" ستسعى لإبراز الجوانب الإنسانية لتلك الشخصيات، وكيف كانوا يقضون رمضان، وكيف سيمرُّ رمضان هذا العام على المقربين منهم.. وستنشر قصصهم تباعًا خلال ليالي رمضان.

أوقات سعيدة ورائعة نتمناها لقُرائنا الكرام مع تلك الشخصيات التي لم ننسَهُم، وستظل أعمالهم عالقة في ذاكرة الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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