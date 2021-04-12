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"فانوس حنان".. سلسلة درامية رائعة تحتفي بعناصر الثقافة في رمضان

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"فانوس حنان".. سلسلة درامية رائعة تحتفي بعناصر الثقافة السعودية في رمضان "فانوس حنان".. سلسلة درامية رائعة تحتفي بعناصر الثقافة في رمضان
حوارات غنائية وأهازيج شعبية تجذب الصغار والكبار من إنتاج وزارة الثقافة

تبدأ قناة MBC بث السلسلة الثقافية الأسبوعية "فانوس حنان" من إعداد وإنتاج وزارة الثقافة، وذلك ابتداءً من مساء اليوم الاثنين 12 إبريل 2021م بمعدل حلقة كل أسبوع من شهر رمضان المبارك، وهي سلسلة درامية غنائية تتناول العناصر الثقافية المرتبطة بالشهر الكريم وليلة العيد بأسلوب غير مباشر يتناسب مع الأجواء الرمضانية ويجذب الصغار والكبار، متضمنة حوارات غنائية وأهازيج شعبية تم إعدادها خصيصًا للسلسلة.

وتقوم الفكرة الرئيسة لسلسلة "فانوس حنان" على الدراما الغنائية، تقدم خلالها الطفلة "حنان" قصصًا اجتماعية تنطلق من المظاهر الثقافية المرتبطة باستقبال شهر رمضان الكريم، وفرحة الناس بمقدمه، والأهازيج والطقوس المصاحبة له، مرورًا ببعض الأكلات الرمضانية وتجهيزاتها من خلال العائلة، إلى أجواء القرقيعان وأهازيجه وأزيائه الخاصة، والراوي وتجمّع الصغار والكبار من حوله، وتختتم السلسلة بحلقة العيد والتي تظهر الاستعدادات لهذه المناسبة المميزة، وما يرتبط بها من أجواء مفرحة.

وتتضمن كل حلقة من حلقات السلسلة لغزًا مشوّقًا، إذ تظهر الطفلة "حنان" وهي تحاول اكتشاف لغز في كل حلقة بمساعدة أفراد عائلتها، ويتم الجواب عن اللغز في الحلقة التالية؛ ليعطي المشاهد مساحة من التفاعل والمشاركة.

وتهدف وزارة الثقافة من سلسلة الحلقات الثقافية إلى تقديم منتج بصري مبتكر يقوم على فكرة إبداعية جديدة تتناسب مع أجواء رمضان، يتم من خلالها الاحتفاء بالعناصر الثقافية غير المادية التي تعبّر عن علاقة المجتمع بالشهر الكريم، بأسلوب غير تقليدي يستهدف الصغار والكبار معًا، ويعكس الثراء الثقافي في مختلف مناطق المملكة من خلال تنوّع الأكلات والأزياء والمظاهر التراثية والثقافية المرتبطة بشهر رمضان المبارك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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