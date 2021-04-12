أخبار عاجلة

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العراق تعلن دعمها لاستضافة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم

Print
العراق تعلن دعمها لاستضافة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم العراق تعلن دعمها لاستضافة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم
لم يستضفها منذ عام 1979

العراق تعلن دعمها لاستضافة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، إن بلاده تدعم استضافة محافظة البصرة بطولة خليجي 25 لكرة القدم.

وقال صالح خلال استقباله محافظ البصرة أسعد العيداني، إن "البطولة تجسد روح الأخوة والصداقة المشتركة، وهي خطوة كبيرة نحو تلبية طموح الشارع الرياضي العراقي في استضافة البطولات الدولية".

وبحسب RT ، أكد رئيس العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، حرص حكومته على إكمال متعلقات ملف استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة .

ومن المؤمل أن يستضيف العراقي بطولة خليجي 25، حيث لم يستضفها منذ عام 1979 وحتى الآن، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب رئيس الحكومة الروسي في بغداد

نائب رئيس الحكومة الروسي في بغداد

اختيار مبتعث سعودي كأول شخص غير أسترالي يعمل بالحكومة الفيدرالية لطب الطوارئ والكوارث

اختيار مبتعث سعودي كأول شخص غير أسترالي يعمل بالحكومة الفيدرالية لطب الطوارئ والكوارث

الحريري يناقش في موسكو المساعدة الروسية بمسائل تشكيل الحكومة

الحريري يناقش في موسكو المساعدة الروسية بمسائل تشكيل الحكومة

النائب نضال الحياري : الحديث عن الاحداث الاخيرة من اختصاص الحكومة

النائب نضال الحياري : الحديث عن الاحداث الاخيرة من اختصاص الحكومة