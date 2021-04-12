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هجوم الفجر .."الشرعية" تستعيد مواقعاً استخدمها الحوثيين في قصف المدنيين بمأرب

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هجوم الفجر .."الشرعية" تستعيد مواقعاً استخدمها الحوثيين في قصف المدنيين بمأرب هجوم الفجر .."الشرعية" تستعيد مواقعاً استخدمها الحوثيين في قصف المدنيين بمأرب
قتلت وأصابت العشرات من المليشيا ..ودمرت معدات عسكرية

هجوم الفجر ..

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، تقدمًا جديدًا في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب، وسط معارك مستمرة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش والمقاومة الشعبية شنا فجر اليوم هجومًا عنيفًا تمكنوا خلاله من استعادة مواقع مهمة في منطقة المشجح، كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي وتستخدمها لقصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وبين "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش دمّرت عددًا من الأطقم الحوثية منها طقم كان يحمل ذخائر.

وأفاد بأن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر عربتين و3 أطقم كانت في طريقها إلى الجبهة، كما استهدف بغارات أخرى تعزيزات الميليشيا في خطوط الإمداد الخلفية وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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