أخبار عاجلة

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا و"النقد الدولي" يدعوان لتخفيف ديون السودان

Print
أمريكا و"النقد الدولي" يدعوان لتخفيف ديون السودان أمريكا و"النقد الدولي" يدعوان لتخفيف ديون السودان

دعت أمريكا وصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكدين أن الخرطوم أحرزت تقدمًا في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

ونظّم نائب وزارة الخزانة الأمريكية آندي بوكول مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث لقاء في الفضاء الافتراضي مع ممثلين من أكثرمن 20 دولة ومن نادي باريس صباح اليوم.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أوردته "فرانس 24" أن الهدف هو الدفع بجهود السودان للحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وقدّمت الولايات المتحدة في نهاية مارس الماضي مساعدات قيمتها 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.

وقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ديون السودان بنحو 8.49 مليار دولار في نهاية عام 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي