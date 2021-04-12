أخبار عاجلة

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمم المتحدة تدعو إلى اقتناص الفرصة للتوصل لحل سياسي في اليمن

Print
الأمم المتحدة تدعو إلى اقتناص الفرصة للتوصل لحل سياسي في اليمن الأمم المتحدة تدعو إلى اقتناص الفرصة للتوصل لحل سياسي في اليمن
"غريفيث" طالب بالتفاوض بحسن نية ودون شروط

الأمم المتحدة تدعو إلى اقتناص الفرصة للتوصل لحل سياسي في اليمن

دعت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أطراف النزاع في اليمن إلى اقتناص الفرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي، فيما عقدت أبرز القوى جلسة مفاوضات في برلين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتنغ ريفيث، خلال مؤتمر صحفي في برلين: "إنه الوقت المناسب لإبداء قيادة مسؤولة. وأدعو أطراف النزاع إلى اقتناص الفرصة السانحة الآن، والتفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة لحل هذا النزاع"، وفقًا لـ"فرانس 24".

والتقى "غريفيث" الذي يزور العاصمة الألمانية وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ويقف "ماس" وراء اجتماع مرتقب بعد الظهر بين كبار المسؤولين من دول رئيسية عدة بهدف دعم جهود الأمم المتحدة لحل هذا النزاع المستمر منذ عام 2015.

ويجمع هذا الاجتماع عبر الفيديو ممثلين عن مجموعة "الدول الخمس+4" التي تم إنشاؤها في خريف عام 2019 من أجل اليمن، وتتكون من القوى الخمس التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، إضافة إلى ألمانيا والسويد والكويت والاتحاد الأوروبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي