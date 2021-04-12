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"البسامي": 4 مسارات لبلوغ المعتمرين المنطقة المركزية خلال رمضان

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على أصحاب المركبات استخدام وسائل النقل العام للوصول إليها

أوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي أن أهم المرتكزات للخطة المرورية في هذا الشهر الفضيل تنظيم الحركة المرورية ‏على جميع المحافظات وعلى جميع المحاور الرئيسة المؤدية للمنطقة مركزية ومباشرة ورفع الحوادث المرورية في كافة الطرق في العاصمة المقدسة، مع التركيز على تقليل زمن الاستجابة في المنطقة المركزية لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين بمشيئة الله تعالى، بالإضافة إلى تنظيم التشغيل لمواقف المعتمرين الداخلية والمحيطة بالمنطقة المركزية كادي والزاهر وطريق الأمير متعب والجمرات.

وأضاف اللواء البسامي أنه سيتم التحكم في التدفقات المرورية إلى المنطقة المركزية على كافة المحاور الدائري الأول والدائري الثاني والثالث ‏المؤدية إلى الحرم والتأكد من وجود تصاريح المعتمرين والمصلين، وإدارة دخول المركبات من الحاصلين على تصاريح العمرة وتصاريح الصلوات وتفعيل نقاط الفرز الداخلية بهدف التخفيف على المنطقة المركزية وتم تحديد أربعة مسارات لنقل المصلين والمعتمرين من الدائرة الخارجية للمنطقة المركزية للحرم تحديداً، مهيباً بجميع أصحاب المركبات الحاصلين على تصاريح الذهاب إلى هذه المحطات وبالتالي استخدام وسائل النقل العام للذهاب إلى المحطات المجاورة للحرم الشريف.

‏وأكد البسامي أن هناك مسارات للوصول إلى الحرم المكي الشريف وهي المسار الأول يكون التجمع في موقف كدي، يتم وقف المركبات واستخدام وسائل النقل العام والنزول في موقف المحطة المجاورة تحت وقف الملك عبد العزيز، والمسار الثاني التجمع ‏في محبس الجن الطريق المظلل ‏ثم التنقل عن طريق وسائل النقل العام وصولاً إلى باب الإمام علي رضي الله عنه، والمسار الثالث التجمع في طريق الأمير متعب المصافي ومن ثم أخذ المسار إلى شارع أجياد ثم الدخول إلى منطقة الحرم،‏ وأخيراً المسار الرابع ‏التجمع في مواقف الزاهر واستخدام وسائل النقل العام وصولاً إلى المنطقة الشمالية من الحرم في محطة جرول.

‏ولفت إلى أن دور المرور هو الإشراف والتسهيل والتيسير لوصول المعتمرين من محطات النقل إلى الحرم المكي الشريف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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