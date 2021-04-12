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وزير الرياضة يُهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول رمضان المبارك

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وزير الرياضة يُهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول رمضان المبارك وزير الرياضة يُهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول رمضان المبارك

وزير الرياضة يُهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول رمضان المبارك

رفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله -، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال بهذه المناسبة: "باسمي وباسم كل الرياضيين في هذا الوطن الغالي، يسعدني أن أرفع أصدق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول شهر الخير واليمن والبركات رمضان المبارك، ونحمد الله سبحانه وتعالى، أن منّ علينا ببلوغ الشهر الكريم ونحن في أمن وأمان، في ظل حكومتنا الرشيدة، التي سخرت كل جهودها لخدمة وسلامة كل مواطن ومقيم في مملكتنا الحبيبة".

ودعا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أعوامًا مديدة وهما في صحة وسلامة، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يكشف الغمة ويرفع الوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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