أخبار عاجلة

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أذان الدرعية".. 30 طالباً يؤدون الأذان على طريقة مؤذني الدرعية يومياً في شهر رمضان

Print
"أذان الدرعية".. 30 طالباً يؤدون الأذان على طريقة مؤذني الدرعية يومياً في شهر رمضان "أذان الدرعية".. 30 طالباً يؤدون الأذان على طريقة مؤذني الدرعية يومياً في شهر رمضان
يمثل موروثًا ثقافيًا مميزًا على مدار عقود وانتقل من جيل لجيل

انتهت هيئة تطوير بوابة الدرعية من تسجيل 30 حلقة من الآذان على طريقة مؤذني الدرعية، بصوت ثلاثين طالباً من مدارس الدرعية، حيث يتم بث آذان المغرب يومياً بصوت أحد الطلاب المميزين الذين رشحهم مكتب تعليم الدرعية لتنفيذ المبادرة.

وكشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن أن مبادرة "أذان الدرعية" جاءت في إطار سعي الهيئة إلى إحياء شعيرة الأذان بالطريقة المحلية، وذلك على أيدي طلاب الدرعية أنفسهم، مشيرة إلى أن "أذان الدرعية" يمثل موروثًا ثقافيًا مميزًا، عُرف به أبناء الدرعية على مدار عقود، وانتقل من جيل لجيل، وتوارثه الأبناء والأحفاد في "جوهرة المملكة"، وأن المبادرة يتم تنفيذها في شهر رمضان المبارك تحت شعار "أذان الدرعية.. شعيرة وممارسة".

وأشادت الهيئة بأداء الطلاب المشاركين، وإتقانهم لأذان الدرعية بأصوات مميزة، أعادت للأذهان هذا الموروث الديني والثقافي العريق، مؤكدةً أنه سيتم اختتام المبادرة بتكبيرات العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك، وبمشاركة مجموعة متميزة من الأصوات.

جدير بالذكر أن مبادرة "أذان الدرعية" تأتي في إطار سلسلة المبادرات الثقافية والمجتمعية التي تطلقها هيئة تطوير بوابة الدرعية، لدعم المجتمع المحلي، في ظل المشاركة الفاعلة لمجتمع الدرعية في إحياء التراث الثقافي والمشاريع السياحية والاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدرعية التاريخية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي