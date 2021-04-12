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محافظ فيفاء يكرّم رجال الدفاع المدني والمتطوعين في إخماد الحرائق

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أشاد بجهودهم وبسالتهم وتأديتهم لواجباتهم

محافظ فيفاء يكرّم رجال الدفاع المدني والمتطوعين في إخماد الحرائق

كرّم محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، رجال الدفاع المدني، والمتطوعين لأعمال الدفاع المدني، الذين شاركوا في إخماد الحرائق الأسابيع الماضية.

وأشاد محافظ فيفاء بجهودهم وبسالتهم في السيطرة على الحرائق، وتأديتهم لواجباتهم المنوطة إليهم، وأن ما قامت به هو محل اعتزاز وتقدير.

وكان محافظ فيفاء، قد بحث في وقت سابق، أسباب انتشار الحرائق بالمحافظة، والتي تشكل خطراً جسيماً على الإنسان والبيئة، داعياً إلى تضافر الجهود ونشر الوعي بين المواطنين لردع تلك السلوكيات التخريبية.

محافظ فيفاء يكرّم رجال الدفاع المدني والمتطوعين في إخماد الحرائق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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