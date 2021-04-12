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أمير تبوك يستقبل مدير البنك المركزي السعودي بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل مدير البنك المركزي السعودي بالمنطقة أمير تبوك يستقبل مدير البنك المركزي السعودي بالمنطقة
عقب تكليفه مديراً للفرع

أمير تبوك يستقبل مدير البنك المركزي السعودي بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير فرع البنك المركزي السعودي بالمنطقة المكلف حمد بن صالح الغريب، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تكليفه مديرا للفرع.

وفي بداية الاستقبال، رحب بمدير الفرع، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد، وحثه على بذل المزيد بما ينفع المواطن، وتسهيل كل الصعاب من أجل الاستفادة من خدمات البنك المركزي، متمنياً له التوفيق والنجاح.

من جانبه، رفع "الغريب" شكره وتقديره لأمير المنطقة، على متابعته واهتمامه بعمل الفرع.

وأشاد بما تلقاه منه من توجيهات تعينه في مجال عمله مديراً لفرع، مؤكداً حرص منسوبي الفرع على بذل أقصى الجهود وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها أبناء المنطقة والمقيمين بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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