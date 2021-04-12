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"الشؤون الإسلامية" تطلق وسمًا عبر "تويتر" تزامنًا مع بدء مسابقة الملك سلمان القرآنية

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"الشؤون الإسلامية" تطلق وسمًا عبر "تويتر" تزامنًا مع بدء مسابقة الملك سلمان القرآنية "الشؤون الإسلامية" تطلق وسمًا عبر "تويتر" تزامنًا مع بدء مسابقة الملك سلمان القرآنية
لإبراز جهود القيادة في خدمة القرآن وأهله.. وتقام عن بعد لأول مرة

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة وسماً في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل عنوان (#مسابقة_الملك_سلمان_المحلية_لحفظ_القرآن) لإبراز هذا الحدث الكبير، والعرس الإيماني والذي يحمل اسماً غالياً، وهو المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين لعام 1442هـ.

واستهلت وزارة الإعلام عبر حسابها الرسمي في "تويتر" التغريدة وكتبت: "‏المملكة العربية ‎# دستورها الكتاب والسنة، و#مسابقة_الملك_سلمان_المحلية_لحفظ_القرآن تؤكد اهتمام بلادنا بالقرآن الكريم، وعملها على ترسيخه في قلوب النشء، ونشر مبادئ المحبة والسلام التي حثنا عليها كتابنا العزيز".

كما شارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتغريدة عبر الوسم، إضافة لبعض التغريدات من مرتادي تويتر الذين أشادوا بجهود القيادة في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعليمه ونشره في كافة دول العالم.

الجدير بالذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية تستمر حتى الخامس من شهر رمضان، حيث يتنافس فيها 131 متسابقًا ومتسابقة، بمشاركة أبناء شهداء الواجب في القطاعات الأمنية والعسكرية من جميع مناطق ومحافظات المملكة ويحكم فيها نخبة من المحكمين والمحكمات وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومائتين وأربع وثلاثين ألف ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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