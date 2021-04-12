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مساجد عفيف تؤكد ضرورة التقيد بتعليمات صلاتي "التراويح والقيام"

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مساجد عفيف تؤكد ضرورة التقيد بتعليمات صلاتي "التراويح والقيام" مساجد عفيف تؤكد ضرورة التقيد بتعليمات صلاتي "التراويح والقيام"
مع التزام منسوبي المساجد والمصلين بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد

مساجد عفيف تؤكد ضرورة التقيد بتعليمات صلاتي

شددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، على أئمة وخطباء المساجد بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، بالتقيد بتعليمات جمع صلاتي التراويح والقيام، وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك.

كما أكدت على منسوبي المساجد والجوامع والمصلين اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد من إحضار سجادة خاصة وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد البدني حفاظاً على سلامتهم.

يُذْكر أن وزارة الشؤون الإسلامية قد أصدرت أمس تعليماتها، بأن تجمع صلاة التراويح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يسهم في الحد من فرص التفشي؛ نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يستلزمه الوضع الوبائي حالياً من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد؛ لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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