نصف مليون طالب وطالبة بالشرقية يؤدون اختبارات نهاية العام عن بعد غداً

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"الباحص": فرق دعم ومساندة وإشراف لكل مدارس المنطقة

‬ينتظم نحو نصف مليون طالب وطالبة في المنطقة الشرقية خلف أجهزتهم لأداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي، عبر منصة "مدرستي"، بدءاً من يوم غد الثلاثاء غرة شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية كافة استعداداتها لإتمام نجاح أول عام دراسي ينفذ عن بعد بالكامل، حيث شكلت فرق دعم ومساندة فنية وتقنية وإشرافية لـ 1918 مدرسة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن "معدلات دخول الطلاب والطالبات منصة "مدرستي" خلال العام الحالي مرتفعة جداً ستسهم في تحقيق نتائج اختبارات متميزة بإذن الله، حيث بات طلابنا وطالباتنا يتمتعون بقدرات تقنية وخبرات تراكمية تدفع إلى ختام العام الدراسي بكل يسر استناداً إلى التقارير الإحصائية الأسبوعية التي سجلت نمواً مضطرداً لكل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات حتى وصلت إلى أرقام غير مسبوقة".

وأضاف "الباحص" أن "إدارة التعليم وكافة إداراتها المعنية ومكاتبها أغلقت مرحلة ما قبل الاختبارات باستكمال المقررات الدراسية ورصد أعمال السنة"، لافتاً إلى بدء تنفيذ خطط متابعة سير الاختبارات التي تشمل قيادات التعليم ورؤساء الأقسام حسب التوزيع لكافة مدارس المنطقة وحسب المراحل الدراسية، بالإضافة إلى أنشاء لجان خاصة بكل مكتب ودعمهم بالمشرفين من إدارة التعليم والعمل على تطبيق ورش العمل الخاصة بالاختبارات لقادة المدارس وبناء الاختبارات وقياس أداء الطلاب والطالبات خلال الاختبارات بدقة وفاعلية.

وأشاد "الباحص" بمستوى التعاون الكبير بين أطراف المعادلة التعليمية سواءً من أولياء الأمور والطلاب وكذلك للمعلمين والمعلمات، لاستكمال رحلة النجاح التي بذلوا جهوداً مضاعفة ونوعية لخدمة وطنهم من خلال رسالتهم السامية.

وأكد أن العمل المنظم والدقيق منذ بداية العام طوع التحديات كافة، مبيناً أن الزيارات الافتراضية الإشرافية تجاوزت 60 ألف زيارة، وما يزيد على 10 آلاف خاصة بالقيادات المدرسية، ونحو 3700 برنامج مهني، حيث تعطي هذه الأرقام دلائل لخط سير التعليم في المنطقة وترفع من قدراتها لمواجهة أي طارئ قد ينجم خلال سير الاختبارات، بما فيها التعامل المهني مع حالات عدم تمكن طالب أو طالبة من أداء اختباره أو غيرها من الأسباب التقنية.

ودعا الطلاب والطالبات إلى تطبيق طرق الاستذكار الجيدة والاهتمام بالتغذية الصحية بعد الاستعانة بالله، وتوزيع الجدول اليومي وأخذ القسط الكافي من الراحة، متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.