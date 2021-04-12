كورونا في الأردن.. 3565 إصابة و82 وفاة جديدة و7751 حالة شفاء

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خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 669300 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 604044 حالة شفاء بعد تسجيل 7751 حالة إضافية، كما سجلت 82 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7855 حالة.