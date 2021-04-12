أمانة الشرقية تقرر إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة

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دعت إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية الميدانية على كافة المنشآت التجارية، مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، مهيبة بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا "، ورفع درجة الامتثال.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن الأمانة ضاعفت أعداد الفرق الرقابية، وذلك ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنها قامت أيضًا بوضع خطة إعلامية توعوية تثقيفية لتوعية المواطنين والمقيمين تتضمن كافة الإجراءات الصحية التي أقرتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس "كورونا " والتي تتضمن لبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن الأمانة أغلقت أمس، 17 منشأة تجارية مخالفة، وذلك من خلال الجولات المكثفة والتي بلغت 1434 جولة رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها تحرير 47 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية، والتكدس في الأسواق، إضافة إلى عدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا"؛ وذلك تطبيقاً للإجراءات الصحية للوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.