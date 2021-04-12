الجامعة العربية تعد بالسعي لحل أزمة لبنان

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جي بي سي نيوز :- وعد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، الجمعة، باستمرار السعي لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من التواصل مع كافة الأطراف.

جاء ذلك لقاء زكي، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بالعاصمة بيروت، في ختام زيارة إلى لبنان بدأها الخميس، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقال زكي: "شرحت للبطريرك هدف الزيارة ونتيجة الاتصالات التي تمت حتى الآن، وهي لم تكتمل نظرا إلى ضرورة إجراء المزيد من التواصل".

وأضاف: "نعتقد أن هناك رغبة في التوصل إلى مخرج للأزمة السياسية، رغم صعوبتها ودقتها، ورغم أن الكل يبدو متمسكا بمواقفه، لكن الأمر يحتاج إلى صبر وإرادة سياسية".

ووعد باستمرار السعي والتواصل مع الأطراف اللبنانية "لإيجاد مخرج للأزمة الحالية بما يتيح تشكيل حكومة سريعا، تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتحقق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد".

وتأتي زيارة زكي، بهدف المساعدة في حل أزمة لبنان، حيث التقى خلالها الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ومسؤولين آخرين.

وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان، أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ البلاد.

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