أخبار عاجلة

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي -
اللوتس والفراولة وعيش السرايا .. افتكاسات جديدة في كنافة رمضان لهذا العام -
تسريبات عن مخطط لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد.. وواشنطن تقول إنها تراقب عن كثب الوضع في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الجامعة العربية تعد بالسعي لحل أزمة لبنان

Print
الجامعة العربية تعد بالسعي لحل أزمة لبنان الجامعة العربية تعد بالسعي لحل أزمة لبنان

جي بي سي نيوز :- وعد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، الجمعة، باستمرار السعي لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من التواصل مع كافة الأطراف.

جاء ذلك لقاء زكي، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بالعاصمة بيروت، في ختام زيارة إلى لبنان بدأها الخميس، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقال زكي: "شرحت للبطريرك هدف الزيارة ونتيجة الاتصالات التي تمت حتى الآن، وهي لم تكتمل نظرا إلى ضرورة إجراء المزيد من التواصل".

وأضاف: "نعتقد أن هناك رغبة في التوصل إلى مخرج للأزمة السياسية، رغم صعوبتها ودقتها، ورغم أن الكل يبدو متمسكا بمواقفه، لكن الأمر يحتاج إلى صبر وإرادة سياسية".

ووعد باستمرار السعي والتواصل مع الأطراف اللبنانية "لإيجاد مخرج للأزمة الحالية بما يتيح تشكيل حكومة سريعا، تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتحقق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد".

وتأتي زيارة زكي، بهدف المساعدة في حل أزمة لبنان، حيث التقى خلالها الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس المكلف سعد الحريري، ومسؤولين آخرين.

وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان، أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ البلاد.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نائب رئيس الحكومة الروسي في بغداد

نائب رئيس الحكومة الروسي في بغداد

اختيار مبتعث سعودي كأول شخص غير أسترالي يعمل بالحكومة الفيدرالية لطب الطوارئ والكوارث

اختيار مبتعث سعودي كأول شخص غير أسترالي يعمل بالحكومة الفيدرالية لطب الطوارئ والكوارث

الحريري يناقش في موسكو المساعدة الروسية بمسائل تشكيل الحكومة

الحريري يناقش في موسكو المساعدة الروسية بمسائل تشكيل الحكومة

النائب نضال الحياري : الحديث عن الاحداث الاخيرة من اختصاص الحكومة

النائب نضال الحياري : الحديث عن الاحداث الاخيرة من اختصاص الحكومة