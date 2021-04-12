أخبار عاجلة

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي -
اللوتس والفراولة وعيش السرايا .. افتكاسات جديدة في كنافة رمضان لهذا العام -
تسريبات عن مخطط لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد.. وواشنطن تقول إنها تراقب عن كثب الوضع في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شركة البحر الأحمر توقع عقدًا لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين

Print
شركة البحر الأحمر توقع عقدًا لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين شركة البحر الأحمر توقع عقدًا لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين
تتسع لما يقارب 14 ألف موظف سيعملون في المشروع عند افتتاحه

شركة البحر الأحمر توقع عقدًا لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم، عقداً مع شركة متخصصة لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين في موقع مشروع البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو, أن مدينة الموظفين تتسع لما يقارب 14 ألف موظف سيعملون في المشروع عند افتتاحه, وستتولى الشركة تطوير البنية التحتية للمدينة والتي تم تصميمها للحد من الانبعاثات الكربونية.

وبيّن "باغانو" أن أعمال التطوير في مدينة الموظفين تجري على قدمٍ وساق لتصبح جاهزة لاستقبال موظفي مشروع البحر الأحمر وعائلاتهم قريباً, حرصاً من الشركة على راحة ورفاهية الموظفين القائمين عليها، لبناء مجتمع مستدام ومزود بأحدث التقنيات العالمية, مشيراً إلى أن شركة المطورة ستتولى إنشاء المرافق العامة المركزية، وإنشاء شبكات مياه الشرب، وشبكة إطفاء الحرائق، وشبكات الري والصرف الصحي وشبكة من الطرق والممرات تولي الأولوية للمشاة، ولراكبي الدراجات، بالإضافة لممرات مخصصة لأسطول العربات الكهربائية الصغيرة وسيارات الخدمات, وستكون الطرق والمسارات في مدينة الموظفين مخصصة فقط لوسائل النقل المستدامة وليس للمركبات العادية, علاوةً على ذلك ستتم إنارة شبكة الطرق واللوحات الإعلانية المضيئة عبر مصابيح LED التي تستهلك طاقة أقل وذلك للحد من التلوث الضوئي تزامناً مع إرشادات برنامج البحر الأحمر للسماء المظلمة, كما سيتم التحكم بالإنارة من خلال أنظمة تعمل على إيقافها خلال أوقات النهار أو عند عدم الحاجة لها, وستضم مدينة الموظفين كذلك مرافق عالية الجودة مثل المطاعم والمقاهي، ومحلات الغذائي، والمرافق الترفيهية، ودور السينما، ومستشفى، ومدرسة، ومرافق مطلة على الواجهة البحرية، وغيرها من المنشآت الخدمية والمدنية.

يذكر أن مشروع البحر الأحمر سيتألف عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى ثمانية آلاف غرفة فندقية وأكثر من ألف عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسيَ فاخرة، وملاعب جولف، وعدداً من مرافق الترفيه والاستجمام.

شركة البحر الأحمر توقع عقدًا لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين

شركة البحر الأحمر توقع عقدًا لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه الشروط الكاملة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

هذه الشروط الكاملة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

هام⭕.. كيف تضيف المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا

هام⭕.. كيف تضيف المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا

الشباب يبحثون عن بطولات الشهيد "مبروك"..خدمات جديدة تقدمها التموين للمواطنين

الشباب يبحثون عن بطولات الشهيد "مبروك"..خدمات جديدة تقدمها التموين للمواطنين

أصوات مخيفة.. شاهد ما حدث عندما حول علماء اهتزازات شبكة عنكبوت إلى موسيقى

أصوات مخيفة.. شاهد ما حدث عندما حول علماء اهتزازات شبكة عنكبوت إلى موسيقى