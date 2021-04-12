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مخطط المصيف بالطائف يفتقر للتيار الكهربائي.. والسكان يناشدون المسؤولين

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مخطط المصيف بالطائف يفتقر للتيار الكهربائي.. والسكان يناشدون المسؤولين مخطط المصيف بالطائف يفتقر للتيار الكهربائي.. والسكان يناشدون المسؤولين
رغم مطالبتهم المستمرة لشركة الكهرباء والأمانة دون حلول

مخطط المصيف بالطائف يفتقر للتيار الكهربائي.. والسكان يناشدون المسؤولين

شكا عدد من سكان مخطط المصيف الأول بالسيل الصغير بالطائف، من عدم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم منذ سنوات؛ رغم مطالبتهم المستمرة لشركة الكهرباء وأمانة الطائف، لكن دون حلول.

وقال الأهالي في الشكوى التي تلقتها "سبق" إنه في الوقت الذي تقوم فيه شركة الكهرباء وأمانة محافظة الطائف باستقبال طلبات إيصال التيار للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوك شرعية، إلا أن مخطط المصيف الواقع بالسيل الصغير يملك أصاحب المنازل فيه صكوكاً شرعية، ولكن بدون تيار كهربائي دون معرفة الأسباب التي حالت دون إيصال الخدمة.

وأضافوا: الأمانة وشركة الكهرباء وقفتا على المخطط مرات عدّة دون حلول تذكر، مطالبين بضرروة تدخل وزارة الإسكان ومحافظ الطائف على وجه السرعة لإنهاء معاناتهم الممتدة منذ سنوات.مخطط المصيف الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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