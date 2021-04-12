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فرسان طويق والعوجا في نهائي البولو.. المصمك حل ثالثاً

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فرسان طويق والعوجا في نهائي البولو.. المصمك حل ثالثاً

تأهل فريقا فرسان طويق والعوجا للمباراة النهائية من بطولة الكأس الفضية للبولو، بعد أن تصدر فرسان طويق ترتيب الفرق بسبع نقاط، وحل فرسان العوجا ثانيًا بخمس نقاط، فيما جاء المصمك في المركز الثالث.
وكان العوجا قد كسب المصمك بـ 11 هدفًا دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض، فيما فاز طويق على المصمك بستة أهداف مقابل هدف.
وأوضح المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو أن مستوى اللاعبين سيشهد نقلة نوعية بعد البطولة نتيجة المستوى الفني الجيد في المباريات، والاستفادة من الأخطاء وتصحيحها في البطولات المقبلة.
وبين زيدان أن المباراة النهائية سيحدد وقتها لاحقًا، والتي ستقام وسط الالتزام بالاحترازات ولوائح وزارة الرياضة للحد من تفشي فايروس كورونا

بطولة الكأس الفضية للبولو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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