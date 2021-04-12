الدكتور فطين البداد يهنئ الأردن والإمارات

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- هنأ الدكتور فطين البداد كلا من الاردن والإمارات لمناسبة اعيادهما الوطنية .

وقال في منشور له على فيس بوك :

لطالما قلت إن لي وطنين هما الإمارات والأردن... وموقعهما من قلبي موقع الابن تجاه والديه.. وعلى مساحة هذين البلدين امتدت سنوات عمري... فكانت محبتي لهما واحدة.. وانتمائي لهما واحد. قبل أيام انطلق رسمياً الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات... واليوم نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.. وفي المناسبتين نحن لا نحتفل بأعداد مميزة من عمر الدولتين... وإنما نحتفل بالإرث الكبير الذي يقف خلفهما والذي يمتد لمئات السنين... وبمسيرة البلدين الإنسانية التي قامت على المحبة والتسامح والسلام. وبحجم هذا الإرث الكبير الذي وحد البلدين عند تلك القيم الإنسانية السامية... يوحدهم اليوم أمانة الحفاظ على هذا القيم العظيمة... والتقدم نحو المستقبل بثقة. ثقتنا كبيرة بحكام البلدين...وبعمق العلاقات الأخوية التي تجمعهم...وبالمستقبل الذي نخطو إليه بهدى من رؤيتهم الحكيمة... حفظ الله الامارات والأردن. ووفق مسيرة حكامهما.. ففي هذه المسيرة خير الأمة.. وعظمة مستقبلها.