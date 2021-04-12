"البحر الأحمر للتطوير" توقّع عقداً لبدء تطوير البنية التحتية في مدينة موظفيها

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المدينة تتسع لما يقارب 14 ألف موظف سيعملون في المشروع عند افتتاحه

وقّعت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، عقداً مع شركة التعهدات والمشاريع الإنشائية المحدودة (CCE) لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين في موقع مشروع البحر الأحمر.

تتسع مدينة الموظفين لما يقارب 14 ألف موظف سيعملون في مشروع البحر الأحمر عند افتتاحه، وستتولى (CCE)، الشركة المتخصصة في التصميم والتوريد والإنشاءات ومقرها الرياض، تطوير البنية التحتية والتي تم تصميمها للحد من الانبعاثات الكربونية. كما ستتولى الشركة أيضاً إنشاء الطرق، ومسارات العربات الصغيرة وممرات المشاة، فضلاً عن أعمال الحفر وبناء المرافق المركزية.



وللوفاء بمعايير الاستدامة الطموحة التي تتبناها شركة البحر الأحمر للتطوير، ستتولى شركة (CCE) إنشاء شبكة من الطرق والممرات تولي الأولوية للمشاة، ولراكبي الدراجات، بالإضافة لممرات مخصصة لأسطول العربات الكهربائية الصغيرة وسيارات الخدمات. وستكون شبكة الطرق والمسارات في مدينة الموظفين مخصصة فقط لوسائل النقل المستدامة وليس للمركبات العادية.

علاوةً على ذلك، ستتم إنارة شبكة الطرق واللوحات الإعلانية المضيئة عبر مصابيح LED التي تستهلك طاقة أقل؛ وذلك للحد من التلوث الضوئي تزامناً مع إرشادات برنامج البحر الأحمر للسماء المظلمة. كما سيتم التحكم بالإنارة من خلال أنظمة تعمل على إيقافها خلال أوقات النهار أو عند عدم الحاجة لها.

ويشمل العقد مع شركة (CCE) أيضاً تشييد المرافق العامة المركزية، وإنشاء شبكات مياه الشرب، وشبكة إطفاء الحرائق، وشبكات الري والصرف الصحي.

وبلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأولى. ومن المقرر أن ترحب مدينة الموظفين السكنية بالموظفين بحلول الربع الثاني من عام 2021.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسٍ فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

شركة البحر الأحمر للتطوير