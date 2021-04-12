"بلدية الليث" تدشن حملة "ممتثل" لتحقيق أعلى معايير السلامة للفرد والمجتمع

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بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والخيرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

إيمانًا بدور المشاركة المجتمعية في الامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية دشّنت بلدية محافظة الليث بحضور نائب رئيس البلدية المهندس عباس البركاتي وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية حملة ‎"ممتثل".

وبدأت الحملة من سوق الخضار المركزي كنقطة انطلاق، والتي ستشمل كافة المنشآت التجارية بالمحافظة بهدف رفع وعي الأفراد ومساندة الجهود الرقابية بما يحقق أعلى معايير السلامة للفرد والمجتمع .

من جهته أوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي أن هذه الحملة تأتي وفق توجهات الوزارةK والهدف الرئيسي منها تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية بالمحلات التجاريه بمختلف أنشطتها وضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة والتشديد باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة وضرورة التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات بالاتصال على مركز البلاغات 940 .