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قوات الأمن البيئي تضبط مخالفيْن ينقلان الرمال ويجرّفان التربة

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قوات الأمن البيئي تضبط مخالفيْن ينقلان الرمال ويجرّفان التربة قوات الأمن البيئي تضبط مخالفيْن ينقلان الرمال ويجرّفان التربة
تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من قِبَل الجهات المعنية

قوات الأمن البيئي تضبط مخالفيْن ينقلان الرمال ويجرّفان التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفيْن لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتهما لمواطن، ويعمل عليهما مقيمان من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية.

وحث الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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