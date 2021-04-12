أخبار عاجلة

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي -
اللوتس والفراولة وعيش السرايا .. افتكاسات جديدة في كنافة رمضان لهذا العام -
تسريبات عن مخطط لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد.. وواشنطن تقول إنها تراقب عن كثب الوضع في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشورى" يقر تعديل مادة من "التقاعد المدني" وأخرى من "العسكري"

Print
"الشورى" يقر تعديل مادة من "التقاعد المدني" وأخرى من "العسكري" "الشورى" يقر تعديل مادة من "التقاعد المدني" وأخرى من "العسكري"
التعديل يوضّح هوية المستحقين عن صاحب المعاش وشروط الاستحقاق

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 26/ 7/ 1393هـ، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) بتاريخ 5/ 4/ 1395هـ.

وبموجب التعديل، أصبحت المادتان: المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يُعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي

إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً

إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً

فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن!

فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن!

مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC

مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC