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سقط الجناة.. فك غموض "سرقات الـ 70 ألفاً" بالأفلاج وكشف وكر التخزين

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سقط الجناة.. فك غموض "سرقات الـ 70 ألفاً" بالأفلاج وكشف وكر التخزين سقط الجناة.. فك غموض "سرقات الـ 70 ألفاً" بالأفلاج وكشف وكر التخزين
بلاغ تحرّكت إثره فرق التحريات والبحث الجنائي فكانت النتائج بعد ساعات

سقط الجناة.. فك غموض

تمكنت فرق شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الأفلاج، من فك غموض سرقات بالمحافظة قدرت قيمتها بنحو 70 ألف ريال وأطاحت بالمتهمين والمسروقات في غضون ساعات.

وعلمت "سبق"، أن فرق البحث الجنائي بشرطة الأفلاج كثّفت جهودها بعد تلقي بلاغ عن مسروقات ثمينة، وأسفرت تلك الجهود عن فك غموض حادثة السرقات والإطاحة بمتهمين اتخذوا إحدى الاستراحات وسط المحافظة وكراً لتخزين المسروقات.

وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتوقيف المتهمين على ذمة التحقيق لدى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

شرطة محافظة الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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