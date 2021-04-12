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الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن!
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
اللوتس والفراولة وعيش السرايا .. افتكاسات جديدة في كنافة رمضان لهذا العام
-
السبت 24 أبريل 2021 11:36 صباحاً
تسريبات عن مخطط لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد.. وواشنطن تقول إنها تراقب عن كثب الوضع في العراق
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السبت 24 أبريل 2021 11:32 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
قناة السويس تعقد مؤتمر صحفي لتدشين الكراكة مهاب مميش
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 12 أبريل 2021 12:57 مساءً
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