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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الشرقية والرياض والقصيم ونجران وجازان وعسير والباحة

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الشرقية والرياض والقصيم ونجران وجازان وعسير والباحة "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الشرقية والرياض والقصيم ونجران وجازان وعسير والباحة
رياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاءٍ من غرب ووسط وشرق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، نجران، جازان، عسير، الباحة)، فيما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاءٍ من غرب ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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