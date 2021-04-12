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"الأرصاد" ينبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

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"الأرصاد" ينبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية "الأرصاد" ينبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين لمنطقتَي الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والغاط ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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