"البلدية النسائية" بالطائف تضبط مواد منتهية ومجهولة المصدر ببعض مراكز التجميل

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ضمن جولاتها الرقابية لرصد مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

رصدت "البلدية النسائية" في أمانة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتدني بمستوى النظافة، كما رصدت أيضًا مخالفات للاشتراطات الصحية، من بينها ضبط مواد تم تكوينها قد تُلحق الضرر بالصحة، وذلك ببعض المشاغل ومراكز التجميل في إحدى المحافظات المرتبطة والقريبة.



وتفصيلاً، جاء ذلك إثر الجهود الرقابية المتواصلة التي تقوم بها "البلدية النسائية" على الأنشطة التجارية، في ظل التوجيهات والتعليمات بمتابعتها من خلال الجولات المستمرة ورصد مدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا .