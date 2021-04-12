تركيا.. مسلح مجهول يهاجم قياديين في حزب "الحركة القومية" بديار بكر

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أطلق النار على سيارتهما.. والشرطة فتحت تحقيقاً حول ملابسات الحادث

أفادت وسائل إعلام تركية بأن نائبي رئيس شعبة حزب "الحركة القومية" في منطقة ديار بكر تعرضا لهجوم شنه مسلح مجهول، أثناء مرور سيارتهما في المنطقة.

وتفصيلاً، أشارت المصادر إلى أن "شخصاً مجهول الهوية اعترض سيارة النائبين شوكت توبراك وأكرم زازا أوغلو، وأطلق النار على سيارتهما بعدما توقفت"، حسب روسيا اليوم.

وأضافت: "تبين أن الرصاص أصاب مؤخرة السيارة"، ومن ناحية أخرى ذكر أن المسؤولين لم يصابا في الهجوم، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

وتعرض عدد من السياسيين والصحفيين في الآونة الأخيرة لهجمات مسلحة واعتداءات، وجهت أصابع الاتهام فيها لأشخاص ينتمون إلى ما يعرف بـ"الذئاب الرمادية" الذراع المسلح لحزب الحركة القومية الحليف الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

