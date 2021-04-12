أخبار عاجلة

غموض سيد رجب فى لعبة نيوتن حديث الجميع..سبب غضب جمهور أرسنال -
كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟ -
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بأسطول 45 مركبة.. "إكرام" تدشِّن خطة العمل الرمضانية مع مراكز الأحياء بمكة

Print
"المطرفي" تطرَّق لتفعيل دور المتطوعين في توزيع المساعدات الغذائية للمستفيدين

بأسطول 45 مركبة..

دشّنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة اليوم خطة سير العمل لتقديم المعونات الغذائية في شهر رمضان المبارك، وذلك في لقاء عقدته مع مديري مراكز الأحياء في مقر الجمعية.

وفي التفاصيل، قال مدير الجمعية أحمد المطرفي إن اللقاء تطرَّق إلى تفعيل دور المتطوعين في المراكز عن طريق منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال توزيع المساعدات الغذائية من وجبات ساخنة وسلال رمضانية وغيرها، تحقيقًا لرؤية 2030، إضافة إلى تنسيق الجهود في الوصول للمستفيد، وتوثيق العمل بما يضمن إنتاجية أفضل.

وأضاف بأن هذا اللقاء يأتي في سياق تنظيم العمل وترتيبه مع مراكز الأحياء للتأكد من وصول المساعدات الغذائية إلى المستفيدين، ورفع البيانات للجهات المعنية.

وأكد المطرفي في حديثه أن الجمعية مستعدة لتطويع إمكانياتها كافة من مركبات وثلاجات مركزية ومتنقلة لخدمة المراكز والمستفيدين منها.

يُذكر أن الجمعية تتمتع بأسطول من المركبات، يتجاوز عددها 45 مركبة متعددة الاستخدامات والأحجام، كما تتمتع بشراكات واتفاقيات مع مراكز الأحياء، مثل مركز حي الرصيفة والنزهة والهنداوية والإسكان، وغيرها.

بأسطول 45 مركبة..

بأسطول 45 مركبة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته