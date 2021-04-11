أخبار عاجلة

غموض سيد رجب فى لعبة نيوتن حديث الجميع..سبب غضب جمهور أرسنال -
كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟ -
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلينكين": عدم تعاون الصين مع خبراء "الصحة العالمية" فاقم جائحة كورونا

Print
"بلينكين": عدم تعاون الصين مع خبراء "الصحة العالمية" فاقم جائحة كورونا "بلينكين": عدم تعاون الصين مع خبراء "الصحة العالمية" فاقم جائحة كورونا
قال إنه نتيجة لذلك خرج الفيروس عن السيطرة وتسبب في نتائج أكثر فظاعة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الأحد إن عدم تعاون الصين مع خبراء منظمة الصحة العالمية تسبب في تفاقم جائحة كوفيد-19.

وتفصيلاً، أكد أنتوني بلينكن أنه من الضروري "الوصول إلى أساس" منشأ المستجد، حسب اليوم.

وتسلط تصريحات بلينكين الضوء على الانتقادات التي وجهها أعضاء في إدارة الرئيس جو بايدن على عدم التزام الصين بالشفافية في الأيام الأولى لتفشي الفيروس.

وقال بلينكين لشبكة تلفزيون "إن بي سي" إن الصين لم تسمح بدخول الخبراء الدوليين كما لم تقدم المعلومات في الوقت المناسب لتحقيق الشفافية المطلوبة.

وأضاف أنه نتيجة لذلك "خرج الفيروس عن السيطرة بشكل أسرع وتسبب في نتائج أكثر فظاعة، على ما أعتقد، مما كان سيحدث في ظروف أخرى".

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في 30 مارس بأنه تم حجب بيانات عن محققي المنظمة الذين زاروا الصين لتقصي منشأ الفيروس.

وجاء في تقرير للمنظمة كتب بالشراكة مع علماء صينيين ونشر في بداية الجائحة، أن الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر وأنه "من غير المرجح" أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر للأبحاث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

الحريري في موسكو.. روسيا قلقة من الوضع السياسي في لبنان

الحريري في موسكو.. روسيا قلقة من الوضع السياسي في لبنان

شركة مصرية تتعاقد مع روسيا على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"

شركة مصرية تتعاقد مع روسيا على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"