"إتقان": "سوق بلال" أكبر فرصة عقارية بجوار الحرم النبوي.. وطرحه للمزاد العلني في 24 إبريل

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"الرشيد": موقعه المحوري يسمح ببناء 14 دورًا ويحوي 280 محلاً ويمكن المزايدة "عن بُعد"

أعلنت شركة "إتقان العقارية"، المسوِّق المعتمد من مصفي التركة مكتب المحامي عبدالرحيم بن حسن الزميلي، موعد طرح "سوق بلال المركزي" للبيع بالمزاد العلني لكامل السوق الذي يقع على مساحة إجمالية (12.760) مترًا في المنطقة المركزية، ويبعد عن المسجد النبوي 500 متر، ويحوي 280 محلاً تجاريًّا، تتعدد نشاطاتها، وتتميز بسهولة الوصول لها من طرق متعددة، وتمثل موقعًا تاريخيًّا مميزًا بالمدينة المنورة.

وأوضح عبدالعزيز بن فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، في تصريح خاص أن الشركة أكملت التجهيزات كافة الخاصة بطرح "سوق بلال المركزي" بالمزاد العلني، وذلك في يوم 12/ 9/ 1442هـ، الموافق 24/ 4/ 2021م، بقاعة فندق أوبري بالمدينة، وسيكون وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا. مبينًا أنه يمكن للمزايدين المشاركة عن طريق المنصات الرقمية "عن بعد" وفقًا لشروط المزاد.

ولفت "الرشيد" إلى أن "سوق بلال" يعد فرصة استثمارية كبرى، ومَعْلمًا تاريخيًّا، ومركزًا للتسوق بقرب المسجد النبوي، يقصده ملايين الزوار من الحجاج والمعتمرين وغيرهم لشراء حاجياتهم منه، وتتنوع وتتكامل المحال فيه لكل ما يحتاج له المتسوقون.

وأشار "الرشيد" إلى أن السوق يتميز بموقعه المحوري الذي يسمح ببناء 14 دورًا، وهو قابل للتطوير لقربة من المواقع التاريخية، إضافة إلى حالته القانونية الخالية من المعوقات، وارتباطه بالسوق التاريخي؛ وهو ما يجعله مؤهلاً للمشاريع العمرانية الضخمة ذات القيمة الحضارية والاقتصادية الفريدة.

وبيّن "الرشيد" أن السوق تتعدد فيه الفرص الاستثمارية لأرضه، منها مشروع إنشاء برج مطل على المسجد النبوي الشريف، يحتوي على سوق بعدد أربعة طوابق وستة أبراج غرف وأجنحة فندقية، كل برج يحوي مجموعة كبيرة من الغرف والأجنحة على كامل مساحة الأرض، مع الإبقاء على المسجد. ويُقدَّر الدخل السنوي المتوقع لهذا المشروع بأكثر من 80 مليون ريال.

ودعا عبدالعزيز بن فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، المستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى زيارة الموقع الإلكتروني، أو الاتصال على الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019)، (0537532000 - 0550053000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي للشركة.

رابط الفيلم التعريفي للمزاد: souq-bilal.pdf