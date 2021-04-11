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أشادت ببسالة وجاهزية قوات التحالف باليمن في التصدي لهذه الاعتداءات الآثمة

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة مفخخة، وصاروخين باليستيين تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط , في اعتداء إرهابي ممنهج ومتعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة الخارجية ببسالة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة من أجل التصدي لهذه الاعتداءات الآثمة، وجهودهم الحثيثة في اعتراض وتدمير هذه الهجمات الإرهابية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.